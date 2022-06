Rusové postoupili směrem k Bachmutu. Dělostřeleckou válku prohráváme, připustila ukrajinská rozvědka

Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj listu The Guardian řekl, že Rusko má nyní na frontě navrch a Ukrajina již téměř vyčerpala zásoby dělostřelecké munice, protože její artilerie každý den vypálí pět až šest tisíc nábojů. „Teď je to dělostřelecká válka (…) a my v dělostřelectvu prohráváme,“ řekl.

Novinářka Petra Procházková ČT24 řekla, že bitva o Severodoněck je důležitá, ale zároveň je třeba položit si i otázku, co by se vlastně stalo, pokud by Rusové město dobyli.

„Asi by nedošlo k protržení fronty, že by Rusové začali rychleji postupovat. Jsou tam další města, kde se Ukrajinci opevnili, třeba Lysyčansk. Ale určitě by to byl velký psychologický zlom, pokud by se muselo oznámit, že Severodoněck dobyli Rusové,“ domnívá se zkušená válečná reportérka, podle níž ze strategického hlediska toto město zas tak důležité není.