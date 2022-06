Na Donbasu padl první český dobrovolník. Jeho tělo převážejí do Charkovské oblasti

Později se podle něj Čech dostal k jednotce do Charkova. „Snažil se domluvit o vstupu do jednotky bez toho, aniž by měl ten vojenský výcvik, takže v podstatě šlo vstoupit do ukrajinského jednotky – byť nebyla součástí ozbrojených sil Ukrajiny, byla to zřejmě součást nějaké teritoriální obrany – bez výcviku,“ podotkl. Zmínil však, že z řad cizinců se objevovala různá škála lidí, od těch bez zkušeností až k lidem, kteří měli za sebou službu v armádě, třeba i výcvik cizinecké legie, či lidé specializující se na boje ve městech.

Lidé se základním výcvikem

Redaktorka Deníku N Petra Procházková podotkla, že na frontě jsou lidé, kteří mají poměrně značné profesionální zkušenosti z armády, ale i lidé, kteří mají základní výcvik. Mohou se tam však objevit i osoby, které se na Ukrajinu vypraví individuálně a bez jakéhokoliv výcviku.

„Testování není tak přísné a podrobné,“ podotkla s tím, že se předpokládá psychické odolnosti. „Ale to nezjistíte v té rychlosti, v jaké nábory probíhají,“ zmínila s tím, že samozřejmě jsou podrobeni otázkám či slovnímu testu a když je zjištěno, že nemají žádnou přípravu, tak do dobrovolnické mise přijati nejsou.

Podle posledních odhadů se téměř polovina dobrovolníků z Ukrajiny vrátí, protože nezvládnou situaci psychicky. „Část lidí nemusí být úplně připravená a pak to vidíme i v těch rozhovorech i s některými i jinými cizinci – jsou otřeseni, že situaci nezvládají. Co vidí, je poznamená, nejsou schopni se těch bojů účastnit,“ podotkla.

Zmínila také zkušenost s Ukrajinci, kteří byli v Česku a když začala válka, tak se přihlásili také jako dobrovolníci do bojů do teritoriální obrany. Šlo například o vysokoškolské učitele. „Ukázalo se, že pokud to není nutné, ani ukrajinská strana tyto lidi nenasazuje do prvních linií – protože tam jsou k ničemu a neobstojí,“ uvedla s tím, že nyní má Ukrajina velké ztráty – až stovky lidí denně „A zřejmě dojde na to, že i tito lidé budou nasazováni do předních liní, což by mohlo navýšit ztráty,“ uvedla.

Dodala, že je tu ještě velké nebezpečí, které potvrdil vývoj posledních dnů. „Pokud by padli do zajetí na ruské straně, tak víme, že už padly tři rozsudky smrti v takzvané republice DNR, takže s lidmi, kteří nejsou občané Ukrajiny, bude nakládáno v zásadě jinak než s těmi, kteří jsou příslušníci ukrajinské armády a mají ukrajinské pasy,“ podotkla.