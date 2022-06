Slovensko, Velká Británie i Švédsko pošlou zbraně Ukrajině. Zelenskyj děkuje a žádá další

Spojené království chce poslat na Ukrajinu samohybné salvové raketomety M270, oznámil britský ministr obrany Ben Wallace bez upřesnění počtu. Londýn podle severu Politico toto rozhodnutí koordinuje s Washingtonem. Ve středu o dodávce raketometů telefonicky hovořili britský premiér Boris Johnson a americký prezident Joe Biden. USA Ukrajině tento týden přislíbily podobný raketový systém HIMARS vybavený raketami s dostřelem do 80 kilometrů.

Další zbraně pošle na Ukrajinu i Švédsko. Oznámili to ministři financí a obrany Mikael Damberg a Peter Hultqvist. Na Ukrajinu zamíří dodávka s pěti tisíci protitankových střel, poloautomatickými puškami, municí a protilodní zbraní Robot 17. Švédsko navýší také finanční pomoc vládě v Kyjevě o 578 milionů švédských korun (1,4 miliardy korun). Další peníze mají podle Stockholmu „v kritické chvíli posílit schopnost Ukrajiny vzdorovat ruské agresi“, uvedla vláda v prohlášení.

Zelenskyj požádal Evropu o další zbraně a o nové sankce proti Rusku

O dodávky dalších zbraní a o schválení nových sankcí proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu požádal Evropu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hovořil o tom ve videoprojevu k účastníkům konference Globsec v Bratislavě.

„Evropa by měla více podpořit Ukrajinu. Děkujeme vám za všechno, dodávky zbraní by se ovšem měly zintenzivnit. Na bojišti na Ukrajině se rozhoduje, zda se svoboda zachová pro všechny. Rozhodne se, zda svoboda přetrvá v dalších desetiletích,“ řekl.

Zelenskyj také vybídl Evropskou unii k rychlejšímu rozhodování v souvislosti se sankcemi. „Je důležité jednat okamžitě a třeba přistoupit k sedmému balíku sankcí. Je velký rozdíl mezi zeměmi, které nás podporují, a které činí něco jiného,“ dodal ukrajinský prezident. Proti přijetí šestého balíku protiruských sankcí se ve středu opět postavilo Maďarsko, které sankce dlouhodobě blokovalo kvůli nesouhlasu s podmínkami embarga na dovoz ruské ropy.

Podle Zelenského v důsledku ruské blokády ukrajinských přístavů zažívá svět bezpečnostní a potravinovou krizi, protože Ukrajina nemůže vyvážet své obilí. „Pokud se to nepodaří zvrátit, povede to k politickému chaosu v Africe i v Asii, povede to k vlnám migrace,“ řekl.