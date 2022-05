Život v ruské Bělgorodské oblasti plyne poklidně, tvrdí místní. Oslovení obyvatelé invazi schvalují

Osada Majskoje v Bělgorodské oblasti leží zhruba dvacet kilometrů od míst, kde už přes tři měsíce probíhají těžké boje a umírají lidé. „Někdy tady slyšíme kanonádu, ale jinak se tu nic nezměnilo. Žijeme si v klidu,“ říká místní obyvatel Vitalij Nazarov.

Ještě před osmi lety jezdili zdejší Rusové pravidelně nakupovat do Charkova, Ukrajinci z druhé strany hranice zase do Bělgorodu. Změnilo se to v roce 2014 poté, co Rusko nelegálně anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a rozpoutalo válku na Donbasu.

Letošní útok ruské armády tyto kontakty úplně zastavil. Směrem na Ukrajinu teď míří vojenská vozidla, opačně lidé, kteří před válkou utekli nebo byli zavlečeni do Ruska.

Vitalij Nazarov i jeho žena Olga počínání Moskvy schvalují. „To, že na obou stranách umírají lidé, je špatně. Ale bylo to nutné udělat. Myslím si, že nacionalismus bylo nutné zastavit,“ říká pan Vitalij. „To, co se tam teď děje, to bylo logické rozhodnutí,“ dodává Olga Nazarovová.