Michel věří v brzkou dohodu o ropných sankcích. Komise chce usnadnit zabavování majetku

„Jsem stále přesvědčen, že jsme schopni tuto otázku vyřešit před dalším zasedáním Evropské rady, které je plánováno na pondělí a úterý v Bruselu,“ prohlásil Michel při své návštěvě ve švédské metropoli Stockholmu.

Evropská komise v rámci šestého balíku sankcí za pokračující ruskou válku na Ukrajině navrhla do konce roku zcela ukončit dovoz ropy z Ruska. To ale s odvoláním na ekonomické dopady takového embarga blokuje Maďarsko.

Premiér Viktor Orbán ve čtvrtek podle agentury Reuters uvedl, že otázku ropy by neměl řešit unijní summit začínající příští pondělí, neboť do té doby patrně nebudou vyslyšeny všechny maďarské požadavky týkající se zejména investic do ropné infrastruktury.

EK zjednoduší zabavování ruského majetku

Brzy by mohlo být snazší v Evropské unii zabavovat majetek ruských oligarchů či firem podporujících ruské válečné tažení na Ukrajině. Evropská komise předložila návrh pravidel, která rozšiřují celounijní seznam trestných činů mimo jiné o porušování sankcí vyhlášených EU.

Za tři měsíce od začátku ruské invaze na Ukrajinu se postupně rozrostl seznam ruských činitelů, oligarchů, firem a institucí, kterým sedmadvacítka zemí zmrazila majetek na území EU. V současnosti čítá přes tisícovku jmen. Členské země však dosud přistupují k vymáhání sankcí různě a méně důsledná pravidla některých států umožňují potrestaným, aby se sankcím vyhýbali.