Přišla jsem o životní jistotu. Konvence už neplatí, říká k ruskému útoku na jadernou elektrárnu Drábová

Pokud se stane podobná událost, je podle ní možné reaktory vypnout velmi rychle. „V podstatě v průběhu několika vteřin,“ upřesňuje. Dodala, že k rychlému vypnutí je nutné správné vybavení. „Které umožní to, co za normálních okolností nechcete dělat, protože to znamená zbytečné teplotní zatížení reaktoru,“ vysvětluje.

„Zase jsem přišla o jednu životní jistotu. Vždy si říkám, že v mém věku už mě nic nepřekvapí a jistoty, o které jsem měla přijít, tak už jsem o ně přišla. Ale jistota, že na jaderné elektrárny se neútočí, že platí mezinárodní právo a jeho zásady, že platí mezinárodní konvence, to už je zase z jiného světa. Svět, kdy to tak bylo a bylo možné se na to spolehnout, v noci ze čtvrtka na pátekskončil,“ shrnuje Drábová.

Drábová dodává, že reaktory jsou projektovány tak, aby odolaly mimořádným událostem. „A to jak přírodního původu, tak způsobených člověkem.“ Elektrárny musí být odolné například vůči zemětřesení, extrémnímu větru, dešti, sněhu či záplavám, a to v závislosti na své geografické poloze.

Předsedkyně SÚJB však podotýká, že úmyslem projektantů elektráren nebylo je vyzbrojit na vojenský konflikt. „Právě proto, že platilo, že na jaderné elektrárny se – podle Ženevské konvence o ochraně civilního obyvatelstva ve válečných stavech a jejích dodatků – neútočí,“ upozorňuje.

„Černobyl nehrozí“

Drábová vysvětluje, že pokud by Rusové chtěli vypnout dodávky energie, útočili by na elektrickou rozvodnu. Domnívá se tak, že cílem nebylo elektrárnu poškodit, nýbrž obsadit. Ani v případě, že by se útočníci rozhodli způsobit co největší škody, situace jako v Černobylu podle ní nehrozí. Jde totiž o jiný typ reaktoru. Připomíná navíc, že v Černobylu došlo k výbuchu zrovna ve chvíli, kdy běžela štěpná reakce. „Jako lepší analogii můžeme vzít tři havarované bloky na Fukušime,“ říká.

Ruské jednotky nyní postupují i k Jihoukrajinské jaderné elektrárně. Kdyby došlo k úniku radiace, mohla by se podle Drábové dostat i do Česka. Podle ní by to ale byly natolik nízké hodnoty, že by neznamenaly přímé ohrožení.