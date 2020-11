Při útoku ve Vídni policie prosila, aby se nesdílely záběry z místa. Musíme informovat, oponovala média

„Samozřejmě, že rakouská policie měla právo o to prosit, a samozřejmě, že účastníci sociálních sítí měli právo to video sdílet,“ říká k tomu novinář ze zahraniční redakce Seznam Zpráv Pavel Novotný.

Obavy z pomoci teroristům

Ne každý výzvu uposlechl. To se týká jak lidí, tak zpravodajských médií. „Vídeňská policie v tomto ohledu nemá pravomoci. Ona může pouze požádat. Není to poprvé, takové věci se budou dít. A myslet si, že můžeme zastavit takový proud informací v 21. století, je trochu naivní představa,“ hájí postup médií zahraniční reportér České televize Jakub Szántó.

Vyšetřovatelé mají v takových situacích obavy, že zveřejněné informace pomůžou útočníkovi. Podle Jakuba Szántó ale v případě střelby ve Vídni taková obava neexistovala. „Nebylo možné ho jakýmkoliv způsobem prozradit zveřejňováním videí, čehokoli z policejní akce, vzhledem k tomu, že na řadě videí byl útočník sám. A myslím, že byl po smrti, takže by videa ani nesledoval. Nevím přesně, co by mu to prozradilo,“ vysvětluje.

Není možné neinformovat. Možné je minimalizovat násilí

Za všech okolností ale platí, zejména pro seriózní a veřejnoprávní média, základní pravidla etiky. Nejdřív ověřit autenticitu přebíraných materiálů z internetu. A nezobrazovat smrt.

„Média mají povinnost sdílet co nejdetailnější popis místa činu. Měla by se ale vyvarovat všech hororových scén. Mimochodem, anglická média zveřejnila fotografie střelby přímo do lidí, ale ani ona si netroufla zveřejnit video. Česká média se s tím vypořádala mnohem lépe. Ta se těch hororových a drastických scén vyvarovala, což si myslím, že je správně,“ komentuje novinář specializující se na zahraniční události Novotný.