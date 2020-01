Vysílací rada upozornila Primu, že záběry smrtelného pádu z hořícího domu porušily zákon

V Prešově zahynulo při prosincovém výbuchu plynu a následném požáru osm lidí. Mezi nimi i muž, který se snažil před plameny zachránit, ale neudržel se na balkoně. Záběry zachycující jeho pád se objevily na sociálních sítích. Slovenská policie požádala média, aby záběr nešířila. Prosbou se ale některá slovenská média neřídila.

Video se krátce objevilo na webu Aktuality.sk, kam se ale podle šéfredaktora Petera Bárdyho dostalo nedopatřením. Web Pluska.sk ho naopak zveřejnil vědomě a označil ho za „exkluzivní“. Posléze ale video smazal. Dvakrát záběry odvysílala televize Markíza. I ta je ale později smazala z archivu.

RRTV: Samoúčelné, bulvarizující a dehumanizující

V Česku televize Prima video zařadila do své hlavní večerní zpravodajské relace. Záběry odvysílala dokonce dvakrát za sebou – podruhé dokonce zpomaleně a padající oběť označila červeným kroužkem. A to vše bez předchozího varování. Teď za to Primě RRTV uložila dvě upozornění na porušení zákona.

„Odvysíláním autentických záběrů, a to dokonce opakovaně, zpomaleně a se zvýrazněním padajícího muže červeným kroužkem, došlo k porušení povinností bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení, a to způsobem snižujícím lidskou důstojnost,“ řekl pro pořad Newsroom ČT24 místopředseda rady Martin Bezouška.

Použití záběrů přitom podle RRTV nemělo žádný ospravedlnitelný účel. „Práce s obrazovým materiálem byla z hlediska zpravodajské hodnoty zcela samoúčelná, bulvarizující a dehumanizující,“ doplnil Bezouška.

Rada ve svém vyjádření také upozornila, že odvysílání videa bez předchozího varování mohlo ohrozit psychický vývoj dětí. „Zhlédnutí záběrů tragické smrti mohlo traumatizovat dětské diváky a vyvolat v nich strach o sebe a své blízké,“ vyjádřil se k tomu Bezouška.

Řada stížností kvůli reportáži televize Markíza dorazila i ke slovenské vysílací radě. Ta se jimi bude podle webu O médiách zabývat na jednom z nejbližších zasedání.