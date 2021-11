ŽIVĚ: Vláda schválila ošetřovné i příspěvek pro lidi v karanténě

Od pondělí 22. listopadu se podle rozhodnutí kabinetu nebudou testy na covid-19 uznávat jako covidový certifikát. Lidé se při vstupu do provozoven služeb, na hromadné akce nebo do gastronomických či ubytovacích zařízení budou muset prokázat kompletním očkováním proti covidu-19 nebo tím, že nemoc v posledních šesti měsících prodělali.

Kabinet v demisi také schválil pokračování plošného testování ve školách. „Vláda rozhodla o pravidelném plošném testování v základních a středních školách. Probíhat bude každé pondělí,“ oznámil ministr školství v demisi Robert Plaga (za ANO) na Twitteru.

Ve středu hlavní hygienička Pavla Svrčinová přitom hovořila o tom, že plošné testování nemá dostatečný efekt, což se ukazuje v zemích, jako je Rakousko nebo některé německé spolkové státy, kde se na šíření nákazy neprojevilo. Proto se podle ní po dvou kolech testování 22. listopadu a 29. listopadu pokračovat nemělo. Testovat navrhovala pouze v ohniscích nákazy, jak rozhodnou krajské hygienické stanice.

Testovat na covid se bude od příštího týdne také ve firmách. Zaměstnavatelé musejí podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) od pondělí jednou týdně testovat neočkované pracovníky, ti se testům musejí podrobit. Týká se to i živnostníků.

Končící premiér Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že nová protiepidemická opatření budou platit do konce února.

Ošetřovné

Vláda zároveň schválila návrhy na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a také příspěvek až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu pro lidi v karanténě. Oznámila to ministryně práce v demisi Jana Maláčová (ČSSD) na Twitteru. K tomu, aby novely začaly platit, musí je ještě přijmout sněmovna a Senát a podepsat prezident.

„Krizové ošetřovné a Izolačku jsme na vládě schválili. Je třeba oboje projednat v legislativní nouzi, aby vše začalo platit co nejdříve,“ uvedla ministryně. Obě podpory by se měly podle návrhu vyplácet zpětně od listopadu.

Práce z domova

Úřady by měly kvůli epidemii co nejvíce využívat práci z domova, řekl po zasedání kabinetu v demisi premiér. Ministři podpořili doporučení náměstka pro státní službu Petra Hůrky, které obsahuje i další pokyny, jak by měly úřady s ohledem na epidemickou situaci fungovat.

Babiš řekl, že doporučení kopíruje stejný dokument, který vláda podpořila loni v září. Hůrka tehdy doporučil, aby úředníci na pracovišti s výjimkou vlastních uzavřených kanceláří pobývali výhradně se zakrytými dýchacími cestami.

Kvůli hrozbě nemoci měly také úřady preferovat elektronický nebo telefonický kontakt a elektronické formuláře před papírovými, na místa určená pro styk s veřejností se doporučovalo nainstalovat přepážku.