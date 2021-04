Pandemie ve světě: Rakousko může mít milion dávek Sputniku V, FDA nevidí spojitost mezi krevními sraženinami a vakcínou J&J

Pro rakouskou očkovací kampaň bude znamenat pořízení ruské vakcíny „dodatečné urychlení“, citovala kancléře Kurze agentura APA.

Iniciativu ohledně shánění ruské vakcíny bránil i předseda parlamentní frakce kancléřovy strany rakouských lidovců (ÖVP) August Wöginger. V této věci by neměly existovat žádné „klapky na očích“, řekl rozhlasové stanici ORF-Radio Ö1. Rakousko by podle něj mělo nakupovat to, co je možné. Dodal také, že Rakousko se v Rusku informovalo už před časem a nyní se to samé chystá udělat i Německo a Francie.

Wöginger nicméně zdůraznil, že vakcínu je třeba prověřit. Rakousko ovšem podle něj nemusí nutně čekat na schválení od Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), ale může si látku zkontrolovat samo.