Měli bychom přijmout přísnější opatření a nakoupit víc vakcín, než nyní chceme, míní Prymula

Informace z Velké Británie o zmutované formě viru SARS-CoV-2, která se podle vědců šíří snadněji než původní, vyvolaly obavy v ostatních zemích. Zhruba čtyři desítky států omezily se Spojeným královstvím dopravní spojení.

Simulace ve Velké Británii podle Prymuly ukazují, že by se reprodukční číslo, které udává počet osob, jež nakazí jeden infikovaný, mohlo vlivem nového kmenu zvýšit o 0,4 až 0,93. Vzhledem k tomu, že v Česku se nyní reprodukční číslo pohybuje na hodnotě 1,2, by se poté mohlo dostat přes 2, což Prymula považuje za nebezpečné.

„Když máme sestavu protiepidemických opatření, která fungovala na reprodukčním čísle 1,5 nebo 1,4, tak nemusí fungovat na reprodukčním čísle 2,0. Bude nutné přehodnotit, zda by některá opatření neměla být přísnější právě proto, že šíření může být intenzivnější i co do kontaktu,“ míní poradce premiéra.

Prymula: Data jsou výmluvná, je třeba zpřísnit

Kromě toho je to podle Prymuly i další argument pro to, aby se zpřísnila aktuálně platná opatření v Česku. „Data, která jsou k dispozici, jsou dostatečně výmluvná na to, abychom přijali výrazně přísnější opatření,“ dodal s tím, že okolní země tato výrazně přísnější opatření už zavedly.

Také virolog Ivan Hirsch upozorňuje, že nový kmen sice podle dosavadních poznatků nevyvolává horší průběh covidu-19, ale mohl by růst epidemiologické křivky velice urychlit. „I když bude způsobovat stejnou chorobu jako do teď, bude najednou třikrát, čtyřikrát víc (nakažených).“