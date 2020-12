Každý třetí test byl v neděli pozitivní, přibylo 3364 nakažených. Úřady začnou jednat o možném zpřísnění opatření

Od pondělí ale část lidí i tak zůstává doma. Předčasně začínají vánoční prázdniny, děti tedy již nejdou do školy a s těmi menšími musí zůstat doma i rodiče. O prodloužení prázdnin o dva dny rozhodlo ministerstvo školství poté, co vláda počátkem minulého týdne schválila přechod ze třetího na čtvrtý stupeň opatření. To by ve školách beztak znamenalo, že by skončila prezenční výuka na středních školách.

Dopoledne se sejde Bezpečnostní rada státu a odpoledne vláda. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) avizoval, že nechá situaci posoudit svojí expertní epidemiologickou skupinou , z ní by měl vzejít případný návrh na změnu pravidel, která by mohla znamenat zejména uzavření obchodů a zákaz setkávání lidí byť jen v malých počtech, protože na pátém stupni se mohou sejít maximálně dva lidé, kteří nežijí ve společné domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo od pondělí zákaz letů z Velké Británie do Česka, poté upřesnilo, že bude účinný od pondělních 12 hodin, dopolední let British Airways z Londýna by tedy v Praze ještě měl přistát, odletět do Londýna by potom mohla až tři letadla. Po poledni ale spojení ustane.

Francie navíc nejméně na 48 hodin nařídila přerušit i železniční a námořní spojení, takže cestující, kteří nemohli do Prahy odletět, nemohou odjet ani vlakem Eurotunelem nebo odplout trajektem do francouzských přístavů, odkud by pokračovali do Česka.