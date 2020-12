Po návratu z Velké Británie je kvůli novému kmeni koronaviru povinná karanténa, test ji ukončí nejdříve po pěti dnech

Podle britských vědců se nová mutace viru přenáší o sedmdesát procent snadněji. Domnívají se, že se již dostala i mimo Velkou Británii. Podle vědeckého experta Patricka Vallance by ale na nový kmen měly postačit nynější vakcíny proti covidu-19.

Většina evropských zemí je v rizikovém červeném stupni

Cestování je v současnosti kvůli pandemii koronaviru a opatřením vyhlášeným v jednotlivých státech výrazně omezeno. Česko se řídí takzvaným semaforem, který rozděluje státy do tří kategorií. Většina evropských zemí je v rizikovém červeném stupni a po návratu je nutný negativní test nebo karanténa.

V oranžovém stupni se středním rizikem jsou Irsko, Island, Norsko, Finsko, Řecko, Francie a od pondělí se do něj zařadí i Španělsko. Lidé, kteří z těchto států do Česka přicestují, nemusí mít negativní test ani jim nehrozí karanténa, pokud nejde o někoho, kdo přijel do Česka pracovat nebo studovat. Ve Vatikánu je riziko nákazy nízké a žádné povinnosti po přicestování do Česka nejsou.