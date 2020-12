Od Británie se kvůli nové mutaci koronaviru izolují další země. Lety zastaví i Česko

Už o víkendu oznámily mnohé evropské státy, že dočasně zakážou leteckou přepravu cestujících z Británie. Jsou mezi nimi Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Rakousko, Irsko, Bulharsko či Turecko.

Učinily tak poté, co britský premiér Boris Johnson oznámil drastická omezení pohybu v jižní Anglii kvůli rychle přibývajícím případům koronavirové nákazy, což úřady přičítají i odhalené koronavirové mutaci.

Délka zákazu dopravy se v různých zemích liší

Zákazy letů z Británie se v jednotlivých zemích liší. Například Francie toto omezení vyhlásila zatím na 48 hodin od nedělní půlnoci. Netýká se však jen letecké osobní přepravy, ale také nákladní dopravy pod Lamanšským průlivem.

Zastaveny byly také vlakové spoje Eurostar z Londýna do evropských metropolí Paříže, Bruselu a Amsterdamu. Francouzské úřady tvrdí, že potřebují čas na hledání řešení, jak hrozbě čelit. Francie chce obnovit nákladní dopravu co nejdříve, řekl v pondělí ráno britský ministr dopravy Grant Shapps.

Zároveň obyvatele Británie ujišťoval, že dopravní omezení se neprojeví nedostatkem jídla nebo léků v Británii. Obyvatelé Spojeného království by tak podle něj neměli nakupovat jinak, než by pro ně bylo před Vánoci běžné. Omezení podle ministra rovněž neovlivní dodávky vakcíny proti covidu-19. Náklad s vakcínami podle něj nadále bude proudit z Belgie do Británie přes přístav Dover.