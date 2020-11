Portugalsko zavádí uzávěru, v Maďarsku začíná platit nouzový stav

Uzávěru na většině území Portugalska v sobotu oznámil premiér António Costa. Lidé by měli opouštět domovy pouze kvůli cestě do práce, do školy nebo na nákup. Obchody budou muset zavírat nejpozději v deset večer, restaurace o půl hodiny později. Vláda rovněž vyzvala firmy, aby přešly na práci z domova, pokud to je možné.

Nová omezení se vztahují na 121 portugalských okresů, v nichž žije asi 70 procent obyvatel. V částečné karanténě se ocitnou i metropole Lisabon a druhé největší město Porto. Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa v pondělí uvedl, že zvažuje zavedení nouzového stavu.

Maďarsko zavádí od středy stav nouze a začíná v něm platit zákaz nočního vycházení mezi půlnocí a pátou hodinou ráno. Uzavřeny budou například bary, otevřeno naopak mohou mít restaurace a obchody, nezavírají se ani školy. Diváci na sportovních akcích, v divadlech a kinech budou smět obsadit jen každé třetí místo.

Nové restrikce začínají na dva týdny platit v Nizozemsku. Nově se například nesmí vídat více než dva lidé, kteří nejsou ze stejné domácnosti. Premiér Mark Rutte připustil, že jeho vláda také uvažuje o zákazu nočního vycházení a uzavření škol a avizoval uzavření muzeí, divadel, kin, zoologických zahrad a zábavních parků.