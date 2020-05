Spory o cenu testů na koronavirus. Státní regulaci nedodržují v Plzni či na jihu Čech

Samoplátce dále testují za 2600 také nemocnice v Jihočeském kraji. Podle vedení holdingu nejsou schopné testy nabízet za sníženou cenu. „Máme daleko vyšší náklady, tudíž ty náklady logicky někdo musí hradit. My to s péčí řádného hospodáře být nemůžeme,“ obhajuje postup člen představenstva Jihočeských nemocnic Michal Čarvaš.

„Naši právníci to zkoumají a budeme se k tomu vyjadřovat příští týden,“ reaguje projektový manažer laboratoře Next Clinics Ondřej Plocek.

Regulace cen platí od pátku, přesto ne všichni berou na opatření ministerstva ohled. Více než dva a půl tisíce korun chtěli v pátek ráno například v Plzni-Černicích. Nepříjemné překvapení tam čekalo mimo jiné na pendlery, kteří musí testy absolvovat pravidelně. „Je to bezdůvodné obohacení a ten člověk má nárok na to, aby mu to bylo vráceno,“ má jasno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Naopak třeba brněnská fakultní nemocnice regulaci respektuje a od pátku testuje za nižší cenu. Musela tomu ale přizpůsobit provoz. „Musíme počkat, až se nám naplní celý set, abychom minimalizovali náklady. A za těchto podmínek, kdy rozbíháme reakci jen dvakrát denně, jsme schopni se do toho hraničně vejít,“ popisuje ředitel nemocnice Jaroslav Štěrba.

Testy potřebují pendleři či turisté

Samoplátce nyní přijímala více než polovina ze stovky odběrových center v Česku, to se ale může změnit. Ministerstvo cenový předpis vydalo kvůli tomu, že testy bude potřebovat stále více lidí – ať už kvůli každodennímu dojíždění za prací, náhlé služební cestě nebo kvůli chystaným koncertům.

„Určitě je to otázka pendlerů. Je to otázka osob, které chtějí jet na dovolenou. Jsou tady sportovci, tady by to testování také bylo zcela namístě,“ vyjmenovává náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Zvýšený zájem o testování evidují třeba na pražském Veleslavíně. Často tam lidi míří na pokyn svých zaměstnavatelů. Vyhrazený je pro samoplátce speciální vchod, aby vůbec nepřišli do styku s lidmi, které k odběru pošle lékař. Už nyní tvoří testy lidí, kteří si je sami zaplatí, polovinu vzorků.

V zařízení analyzují sto vzorků denně, kapacitu mají trojnásobnou. „Jsme připraveni, že by se přes léto stavy mohly zvýšit kvůli dovoleným. Budeme pružně reagovat,“ avizuje vedoucí laboratoře Emanuel Žďárský.