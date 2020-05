Pardubické nemocnice odmítají používat rychlotesty na koronavirus. Kvůli chybným výsledkům

„Hodně nás to vystrašilo, byl by to neskutečný provozní problém,“ přiblížil reakci na výsledky rychlotestů ředitel Nemocnice následné péče Moravská Třebová Pavel Havíř. „Po následných PCR testech nám spadl kámen ze srdce,“ dodal.

Používání rychlotestů se vyhýbají zdravotníci i záchranáři. Tento nástroj totiž nemusí ani odhalit člověka, který už je momentálně nakažlivý. „Tyto testy jsme nikdy nevyužívali, ani pro informační účely,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Tisíce přišly vniveč

V mnoha nemocnicích tak zůstávají rychlotesty nevyužité ve skladech. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) vysvětlil, že na určení nákazy covid-19 zkrátka nejsou spolehlivé. „Nyní zbývá zhruba deset tisíc testů,“ dodal.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale testy brání. „Některé typy rychlotestů, některé značky nejsou možná zcela stoprocentní, ale určitě to není tak, že by se na ně nedalo spolehnout. Myslím si, že je nutné vědět ten konkrétní typ a konkrétní značku,“ uvedl.