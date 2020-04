Část populace nebyla o Velikonocích zodpovědná, snad nebude litovat, říká Hamáček

Vláda v úterý schválila podrobný plán postupného uvolňování restriktivních opatření, který by měl platit v případě, že se bude dařit držet šíření koronaviru pod kontrolou. V pondělí 20. dubna budou moci otevřít řemeslníci, autobazary nebo farmářské trhy. Otevírání obchodů a dalších provozoven by mělo probíhat v pěti etapách.

„Rozhodně není všemu konec a rozhodně nemáme všechno za sebou. Není to konec, je to možná konec začátku,“ říká ministr vnitra k aktuální fázi boje proti epidemii. Stále podle něj hrozí, že pokud budou vládní opatření uvolněna příliš nebo je lidé nebudou respektovat, dojde na horší scénáře, které zatím Česká republika dokázala odvrátit.

„Současně říkáme, že to všechno je podmíněno dalším pozitivním vývojem v průběhu té epidemie, což teď nikdo nemůže zaručit, a abychom ten pozitivní trend udrželi, tak musíme dodržovat ta opatření, která jsou dneska v platnosti,“ zdůrazňuje Hamáček.

Klíčové je udržet epidemii pod kontrolou, ale zároveň není možné dusit ekonomiku zbytečně, doplňuje ministr vnitra. S vládním harmonogramem uvolňování je spokojen, jde podle něj o vyvážený materiál a rozumný kompromis.

„Policie dělala vše, co bylo v jejích silách“

Plány se však podle něj mohou změnit. Musí totiž reagovat na aktuální údaje o průběhu epidemie. „Neberte mě za slovo, ale kdyby se během týdne objevilo 10 tisíc nových případů, tak je evidentní, že epidemii nemáme pod kontrolou a není možné uvolňovat,“ uvedl.

Na konci tohoto týdne se podle něj v datech, které průběžně zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, projeví velikonoční volno, během něhož ne všichni občané dodržovali stanovená opatření. K důslednosti přitom před svátky vybízel premiér Andrej Babiš (ANO) i sám Hamáček.

Někteří lidé přesto během Velikonoc venku nenosili roušku nebo se shlukovali, to však podle Hamáčka nemůže být odpovědností vlády nebo policie, ale právě jednotlivých lidí. „To, že část naší populace nebyla tak zodpovědná, jak by měla být, to si potom musí vyhodnotit sami. Doufám, že nebudou litovat,“ podotkl v Interview ČT24.

„Policie dělala vše, co bylo v jejích silách. Za to volno, za čtyři dny, proběhlo přes 50 tisíc kontrol, ty ale v drtivé většině byly vyřešeny domluvou, což je zase argument vůči těm, kteří tvrdí, že z České republiky děláme policejní stát,“ říká ministr.

Pokud to však bude potřeba, policie v dalších týdnech přitvrdí, varuje Hamáček. Senát má projednat zákon, který už prošel Poslaneckou sněmovnou, aby policie mohla prohřešky proti opatřením řešit na místě blokovou pokutou až do 10 tisíc korun.

Ministr vnitra dále v Interview ČT24 uvedl, že bude prosazovat další prodloužení nouzového stavu. Sněmovna zatím umožnila vládě prodloužení do 30. dubna.