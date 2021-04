Gagarin zemřel při pádu letadla. Spiklenecké teorie za havárií vidí spory s Brežněvem či dokonce UFO

Okolnosti pádu MiGu však brzy začaly vzbuzovat otázky. Letoun do země narazil ve značné rychlosti. Podle všeho se oba muži do poslední chvíle snažili vybrat střemhlavý let, nebylo však jasné, jak se do tohoto nebezpečného manévru dostali. To vedlo ke zformování různých teorií o smrti posádky, v řadě případů velmi odvážných.

V dubnu 2011 byla k 50. výročí Gagarinova letu do vesmíru odtajněna zpráva státní komise k vyšetřování havárie. „Komise při analýze okolností nehody a poznatků z vyšetřování dospěla k závěru, že nejpravděpodobnější příčinou katastrofy byl prudký manévr při vyhýbání se balonové sondě. Anebo, což je méně pravděpodobné, při vyhýbání se horní vrstvě oblačnosti,“ uvedl při zveřejnění zprávy závěr tehdejšího vyšetřování Alexandr Stěpanov z prezidentova archivu.