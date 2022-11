30 let zpět: Demonstrace horníků na Staroměstském náměstí

Okolo pěti tisíc horníků demonstrovalo na Staroměstském náměstí za vytvoření podmínek nezbytných pro transformaci odvětví a dořešení ekonomických a sociálních problémů. V prohlášení, které členové krizového štábu předali vládě, mimo jiné stálo: „Zkušenosti posledních let zcela zřetelně ukázaly, že z dosavadních slibů bylo splněno zcela nebo částečně jen to, co jsme si vynutili urgencemi, demonstracemi či stávkovými pohotovostmi.“ Takovéto jednání ovšem odmítl jak ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý, tak i premiér Václav Klaus.

