Trolejbusy vozily Pražany téměř čtyřicet let až do roku 1972. Začátkem 90. let pražský dopravní podnik uvažoval o znovuzavedení pravidelné trolejbusové dopravy. Nová linka měla vést z Anděla přes Malvazinky do Jinonic.

