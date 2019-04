Vystoupení z EU by pro Česko bylo smrtelné, řekl Babiš

„Když vystoupíme z Evropské unie, tak máme znovu velký problém. Přijdou cla, všechno se zdraží,“ nastínil a dodal, že vystoupení z EU by pro Česko bylo „smrtelné“. Britové podle něj rozhodli o brexitu na základě lživých zpráv, a protože neměli dobré informace.

Podotkl, že Unie má obrovské výhody, ale zároveň v ní každý členský stát bojuje za své zájmy: „My bojujeme za volný vnitřní trh, protože naši lidi jsou stále hendikepovaní: živnostníci, naše firmy, dopravní firmy, kabotáž, dvojitá kvalita potravin…“

Český hlas je podle Babiše v EU silný. „My jsme byli tak slyšet, že jsme zrušili kvóty v červnu 2018,“ řekl s odkazem na konec kvót na přemístění žadatelů o azyl z přehlcených zemí, hlavně Řecka a Itálie do ostatních členských států.

Nejsilněji podle premiéra uplatňuje Česká republika svůj vliv přes Radu EU, kde se o většině otázek v oblastech zahraniční politiky, bezpečnosti nebo migrace rozhoduje jednomyslně. Je přesvědčen, že potřebujeme Unii silných členských států. Ty by podle něj měly mít hlavní slovo a nikoliv Evropská komise.

Euro zatím ne

Zavedení eura v Česku si v současnosti nepřeje. Chce si uchovat nezávislou finanční politiku. Podle něj by se eurozóna měla reformovat a její politici by při tom k nám mohli chodit na školení. „My máme nejlepší veřejné finance. My jsme nejstabilnější ekonomika Evropské unie podle Bloombergu,“ vypočetl.

Uvedl i další důvody pro zachování koruny: „Já nechci ručit za řecké dluhy ani za italské banky.“ Zároveň podotkl, že máme zájem, aby eurozóna fungovala dobře, protože do ní míří většina našeho exportu.

Premiér na úvod mluvil také o vnitropolitických tématech. Celý rozhovor najdete ve videu.