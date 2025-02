Státní rezervy se rozšíří o léky

Státní hmotné rezervy se kvůli občasným výpadkům dodávek rozšíří také o léky. Do konce února skončí výběrové řízení na pořízení antibiotik. Ministerstvo zdravotnictví by do nouzových zásob rádo zahrnulo i antivirotika a přípravky na diabetes nebo onkologická onemocnění.

Počet 138 tisíc balení penicilinu vydrží v Česku průměrně na tři měsíce. Do budoucna by stát chtěl mít v rezervách na jeden a půl milionu kusů různých druhů antibiotik.

„Do budoucna by mělo smysl pracovat s antivirotiky. Pak by to mohly být přípravky, které jsou pro chronické pacienty. Mohou to být přípravky pro léčbu diabetu, pro léčbu onkologických onemocnění,“ vyjmenovává náměstek z ministerstva zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Kovy i mosty

Správa státních hmotných rezerv chce také rozšiřovat zásoby kovů. Ještě v roce 2019 chtěl stát jejich část odprodat. „V situaci, kdy vidíme, že distribuční trasy jsou mnohdy přerušené, tak je myšlenka systém postupně doplňovat a modernizovat zásoby,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

„Ty staré ingoty, které máme 50 až 60 let, už ničemu neslouží, ale pokud by to bylo třeba ve formě slitin, tak to už smysl dává,“ míní místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Po loňských povodních chce Správa hmotných rezerv pořídit také nové provizorní mosty s vyšší nosností, přikoupit elektrocentrály schopné napájet celé vesnice nebo mobilní buňky pro dočasné ubytování.