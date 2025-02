Jídlo bylo po bombardování Prahy plné skla, vzpomíná pamětník

Poté se rozhoukaly sirény a v dálce zněly výbuchy. Rodina vše prožívala doma za dveřmi, které se po prvním výbuchu vzpříčily a rodinu v bytě uvěznily. Následovala exploze, která způsobila škody, ale zároveň dveře otevřela, a rodina tak mohla utéct do sklepa. „Strašná rána, barák se otřásl a všechno sklo šlo do bytu,“ vybavuje si Beneš.

Sklepem se dostali do krytu ve vedlejším domě. Protože bylo před obědem, děti začaly mít hlad. Služebná Zdeňka se tedy vrátila do bytu pro jídlo, které nechali na plotně. „Brambory a maso s mrkví (…). Začali jsme jíst a museli jsme to všechno vyhodit, protože to bylo plné skla,“ říká Beneš.

Pamatuje si, jak po náletu viděl z oken zničenou nemocnici, která je kousek od domu. Zkáza byla i v ulici. „Pak ten šok, když jsme se podívali, tak roh domu byl uražen zhruba do římsy a z toho za nohu viselo kanape,“ popisuje Beneš, který osvobození prožil u známých mimo Prahu, protože dům, kde rodina žila, byl po bombardování dlouho neobyvatelný.