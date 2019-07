Na Velehradě se sešli lidé dobré vůle. Oslaví spolu příchod Cyrila a Metoděje

Palladium země české, kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, podle legendy darovala sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila. Údajně ho dala zhotovit na radu sv. Cyrila a Metoděje. Český kníže jej nosil na prsou až do svého skonu.

Na konci třicetileté války se palladia zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud bylo roku 1650 v triumfálním průvodu přeneseno do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi. Při slavnostním uvítání v Čechách byl reliéf oslavován jako palladium země české. Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi. V současnosti je trvale umístěn ve Staré Boleslavi a pouze výjimečně se vystavuje.