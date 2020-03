O víkendu začnou práce na dálnici D1 před Prahou a na Vysočině. Hotovo má být ještě letos

Mezi 21. a 29. kilometrem v úseku Mirošovice-Hvězdonice ve středních Čechách nejprve od pátku odpoledne do neděle silničáři postupně rozmístí dopravní opatření. Provoz bude převáděn na levou část dálnice, tedy ve směru z Brna do Prahy, protože na pravé části začne modernizace a rozšíření povrchu vozovky. Přípravy skončí v neděli, kdy bude v úseku provoz v režimu 2+2 na levé části dálnice.

Rekonstrukce D1 bude letos pokračovat na sedmi úsecích s celkovou délkou 71 kilometrů, do konce roku chce stát otevřít 37 kilometrů. Jde o největší část od zahájení oprav před sedmi lety. Na pěti opravovaných úsecích budou hlídat sníženou rychlost radary.

Opravy letos budou pokračovat na všech dosud nedokončených úsecích. Do konce roku by práce měly skončit i na úsecích Soutice-Loket a Humpolec-Větrný Jeníkov. Celkem by na konci letošního roku mělo být hotovo 127 kilometrů dálnice, což je přibližně 80 procent z celkové délky. Poslední tři úseky, které mají celkovou délku 34 kilometrů, plánují silničáři otevřít v příštím roce.