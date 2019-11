Před 30 lety odešel Jan Skácel. Básníkovo dílo žije na papíře i v hudbě

Přelomovým momentem pro něj bylo, když do schránky brněnských novin Rovnost vhodil obálku se svou básní Nálet. Popisoval v ní události válečných let, které částečně strávil nasazený na nucených pracích v Rakousku. Z redakce mu odpověděli pobídkou k posílání další tvorby, a tak Skácel vstoupil do básnického světa.

Po válce celá jeho rodina vstoupila do komunistické strany. V roce 1948 pak vstoupil do kulturní rubriky Rovnosti, ale už o čtyři roky později z ní musel odejít. Chvíli se živil jako údržbář v brněnské Líšni, následujících deset let strávil v Rozhlasu. Z rozhodnutí výboru Svazu československých spisovatelů se stal v roce 1963 šéfredaktorem časopisu Host do domu.