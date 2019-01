Učitelé museli hlídat u kostelů a zapisovat své žáky. Vědci mapují život pedagogů za socialismu

Před lety sešit, pravítko a tabule s křídami, dnes počítač před každým žákem i učitelem. Technický pokrok ve školách je vidět na první pohled. Co se ale v době normalizace honilo učitelům hlavou, to mohou vědcům povědět jen oni sami. Třeba zástupce ředitele na střední škole Charbulova v Brně Jiří Kučera má za sebou skoro 40 let praxe.

„Některá témata byla tabu, o některých se hovořit nesmělo a po roce 1989 se to uvolnilo,“ popsal Kučera. Vědci plánují mluvit s desítkami učitelů středních odborných škol z bývalého Jihomoravského kraje, který byl za socialistického Československa větší, takže do něj spadaly i části Zlínska, Olomoucka a Vysočiny.

Vědci už za sebou podobný výzkum mají, zpovídali v něm učitele základních škol. Jasně z něj vyplynulo, že na vzdělávání tehdejší režim důsledně dohlížel a prostřednictvím žáků i učitelů naplňoval své cíle, mezi nimi třeba potlačení náboženství ve společnosti.