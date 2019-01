Tím nejodpornějším za socialismu byla škola, říká v novém dokumentu šéf Paměti národa

Miroslav Jirounek vyrůstal v rodině ředitele městské knihovny. Jeho otec, bývalý komunista, věřil Sovětskému svazu až do chvíle, kdy Československo v srpnu 1968 přepadla vojska Varšavské smlouvy. Miroslav viděl zklamaného otce, který se nechal raději vyhodit z ředitelského místa, než by se ponížil a tvrdil, že Sovětský svaz přijel Československo osvobodit.

Miroslav Jirounek byl žákem, který to už na základní škole v Mladé Boleslavi pochopil a nechtěl si to nechat líbit. Z jeho příběhu a vyprávění dokument Škola normálního života vychází. Dokumentaristé společnosti Post Bellum se v televizních Příbězích 20. století zaměřili na svědectví lidí z doby normalizace a Škola normálního života je dalším dílem cyklu.

Od školních let nesnášel komunistický režim například signatář Charty 77 Zdeněk Pika z Opavy. Odmítal vstoupit do Pionýra a stavěl se na zadní vždy, když ho někdo nutil dělat něco jenom proto, že to dělají i všichni ostatní, že se to chce, aniž věděl, proč by to tak mělo být.