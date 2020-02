Místo fronty ve školce elektronický zápis. Praha 3 a 11 spustí digitální přihlašování od září

„Dvě zmíněné radnice s námi spolupracují na tom, abychom správně nastavili právní prostředí i samotný software. Podle právního rámce není úplně jednoduché se o zápisy do mateřských škol v digitální formě postarat,“ řekl Šimral. Jedním z problémů je například to, že ne všichni rodiče disponují elektronickým podpisem.

Podle nového způsobu zápisu se rodič přihlásí do systému. V něm zaregistruje své dítě a uvede veškeré své preference, včetně například toho, do jaké školy si přeje dítě umístit. „Namísto toho, aby fyzicky chodil do školek a dával tam zápisové lístky. Ze systému by mělo toto vše vypadnout,“ řekl Šimral.

Pokud by vznikly problémy či došlo k nějakým změnám, škola by s rodiči začala komunikovat, případně by domluvila osobní schůzku. „Jde o to, aby potřeby rodičů byly co nejvíce naplněny,“ řekl Šimral.

Přidat se mají další městské části i základní školy

Digitální zápisy chce vedení města postupně rozšiřovat nejen na mateřské školy v dalších městských částech, ale rovněž na základní školy. Také v tomto případě je podle Šimrala potřeba vyhovět zákonu a vytvořit nový software.

V hlavním městě zřizují mateřské a základní školy radnice jednotlivých městských částí. Střední školy spadají pod magistrát. Podle statistik ministerstva školství bylo v minulém školním roce v pražských školkách přes 43 tisíc dětí. Do základních škol chodilo téměř 106 tisíc dětí.