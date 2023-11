Na budoucí trase Pražského okruhu kácejí stromy. Ke stavbě ale silničářům zatím chybějí pozemky i povolení

Se zahájením samotné stavby počítá Ředitelství silnic a dálnic v příštím roce. Konkrétně by koncem příštího roku měl začít vznikat dálniční most, na který pak naváže tunel pod železniční tratí Praha–Benešov. „Tunel bude zhruba tři sta metrů dlouhý,“ přiblížil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) ujišťuje pouze o úsilí, které by mělo k zahájení stavby vést. „Všechny kroky, které děláme, k tomu směřují. Rozběhne se archeologický průzkum, máme vybraného vítěze terénních úprav a děláme všechno pro to, abychom mohli v příštím roce začít stavět,“ řekl.

Není ani stavební povolení. ŘSD věří, že by mohlo být na světě počátkem příštího roku. Že to tak bude a že rok 2024 nakonec nebude jen dalším v řadě těch, kdy stavba dálnice mezi Modleticemi a Běchovicemi nezačala, ale zatím nikdo nezaručí.

Pražský okruh by měl propojit všechny dálnice, které vedou z Prahy. Zatím spojuje tři na západě města s D1 na jihu a izolovaná východní část spojuje další dvě. Jihovýchodní část, která má tyto části propojit, by mohla být hotová v roce 2027 – začne-li stavba napřesrok. Ani po jejím dokončení ale nebude okruh ještě hotový. Výhledově počítají silničáři s tím, že po roce 2027 by se mohly stavět zbývající dva severní úseky. V tom případě by se mohl celý okruh uzavřít na přelomu dvacátých a třicátých let.