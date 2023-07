ŘSD vykupuje pozemky pro Pražský okruh, řeší i ekologické kompenzace

Pozemky podle ředitele ŘSD Radka Mátla vykupují od získání právní moci územního rozhodnutí loni v červnu. „V první vlně jsme vykoupili 75 procent z celkového počtu,“ řekl s tím, že nyní je to 85 procent.

Podle Rýdla je někdy problematické se spojit s vlastníky pozemků, třeba kvůli jejich dlouhodobému pobytu v zahraničí. Dalším krokem může být vyvlastnění pozemků, což je podle Rýdla prodej pozemku bez právního souhlasu majitele.

Projekt ustoupil požadavkům ekologů i obcí. Například v Dubči si prosadili větší protihlukové bariéry. „Tohle tu rezonuje několik mnoho volebních období. Snažíme se maximálně ochránit obyvatelstvo proti hluku a dalším nepříjemnostem souvisejících s dopravou,“ uvedl starosta městské části Praha-Dubeč Jaroslav Toršil (ODS).

Úsekem má projíždět až sto tisíc aut denně, které dnes míří na jižní spojku. Pražský okruh uleví i městským částem, které někteří řidiči využívají jako zkratku nebo objížďku.

První hotové úseky za čtyři roky

Ekologické kompenzace jsou podle Jiřího Francka ze společnosti NaturaServis ze 75 procent hotové, dokončeno by měly být příští rok, snaha ale bude finalizovat je už letos. „V oblasti nivy nad Počernickým rybníkem jsme vrátili Rokytku do přirozeného meandrovitého koryta a vytvořili sadu tůní, které jsou nezbytné pro přirozený rozvoj fauny i flóry v dané oblasti,“ řekl. Podle Rýdla budou ekologické kompenzace stát jednotky milionů korun.

Zásahy do přírody ŘSD kompenzuje předtím, než získalo stavební povolení na výstavbu jihovýchodní části Pražského okruhu. „Snažíme se urychlit proces, dělat paralelně to, co už můžeme. Takže nečekáme, až budeme mít stavební povolení, až se rozběhne stavba,“ řekl Rýdl. Stavba by měla začít v příštím roce, první úseky by měly být dokončené v roce 2027.