Po čtyřech letech provozu zkolaudováno.Tunel Blanka dostal razítko i bez dokončeného vnějšího okruhu

„Nastupoval jsem do funkce s tím, že dlouhá a pro Pražany mnohdy nepříjemná kapitola tunelu Blanka se musí co nejdříve uzavřít. Reorganizoval jsem proto magistrátní investiční odbor, vytvořil oddělení čistě pro městský okruh, abychom mohli kolaudaci co nejrychleji dotáhnout do konce. A to se nám podařilo,“ uvedl Scheinherr.

Jednou z podmínek kolaudace byla dostavba Pražského okruhu. „Právní rozbor odboru pozemních komunikací a drah magistrátu konstatoval ve vypořádání, že podmínka je neadekvátní a neměla být ani zmíněna ve stavebním povolení. Praha nemůže zajistit stavbu jiného subjektu, což je v tomto případě ministerstvo dopravy a ŘSD,“ uvedl náměstek.