Evropská i sjezd do Blanky. V Praze začínají opravy rušných silnic, potrvají do konce roku

V Evropské ulici, která vede z Vítězného náměstí k Pražskému okruhu a kromě Letiště Václava Havla se po ní jezdí také na Červený Vrch nebo na Dědinu, je podle mluvčí Technické správy komunikací Barbory Liškové především potřeba odstranit pozůstatky po stavbě metra.

„Opravujeme téměř dva kilometry dlouhý úsek. Musí se zde nejdříve odstranit staré vrstvy vozovky, měřicí body a otvory po sanačních vrtech, které tu zbyly z doby ražby metra. Poté se položí nový asfaltový povrch a na silnici necháme nanést nové vodorovné značení,“ shrnula.

Pracovat se bude v šesti etapách. První se dotkne úseku mezi křižovatkami s ulicemi Thákurova a Šárecká ve směru k Pražskému okruhu. „Od středy 25. září do 11. října se tudy proto bude projíždět pouze jedním jízdním pruhem,“ avizovala mluvčí TSK. Druhá etapa omezí v polovině října dopravu mezi Šáreckou a ulicí Na Sekyrce, kde se sice bude rovněž pracovat ve směru k okruhu, ale silničáři omezí dopravu i v opačném směru, protože se tudy bude jezdit obousměrně – v každém směru tedy jen jedním pruhem.

Další etapy již nemají pevně stanovené termíny, podle správy komunikací bude záviset na počasí. Ještě je potřeba opravit úsek mezi ulicemi Na Sekyrce a Horoměřická ve směru k okruhu a potom postupně celý směr do centra od Horoměřické po Gymnasijní. S výjimkou úseku Šárecká–Gymnasijní omezí i opravy dalších čtyř úseků provoz v obou směrech, protože auta budou odvedena na druhou polovinu vozovky.

TSK si slibuje, že bude mít celý dvoukilometrový úsek v novém do konce roku. Zároveň ale připustila, že pokud by bylo nutné se začátkem zimy práce přerušit, jejich dokončení by musela odložit až na jaro.

Opravy Evropské by se neměly dotknout provozu tramvají, nebudou se týkat například ani autobusové linky 119 na letiště, která jezdí až od veleslavínského nádraží. Automobilový provoz je však v Evropské velmi silný, podle údajů TSK tudy jezdí denně kolem 40 tisíc aut, což je srovnatelné s dálnicí D1 na Vysočině nebo D5 u Berouna. Pro řidiče je špatnou zprávou, že si nepomohou, pokud se pokusí Evropskou objet po Patočkově, Bělohorské a Karlovarské, kde stále pokračují opravy kanalizace zahájené již loni, a navíc jsou od počátku září pouzavírané jízdní pruhy v Karlovarské mezi Drnovskou a Slánskou.

Nejen Evropská, ale i Blanka

Evropská třída ovšem není dopravně nejvytíženějším místem v Praze. Bezmála dvakrát tolik vozidel potom sjíždí z ulice V Holešovičkách do Nové Povltavské a následně do tunelového komplexu Blanka, kde se rovněž začne ve středu pracovat. Sjezdová rampa ve směru k tunelu se bude až do konce roku opravovat, auta po ní však můžou jezdit. „Oprava bude probíhat za částečné uzavírky vždy v jednom jízdním pruhu po etapách,“ upřesnila Barbora Lišková.

Protože je sjezd z ulice V Holešovičkách označen tak, že se řidiči mířící do Blanky stejně musí řadit jen do jednoho pruhu a druhý slouží pouze k odbočení doleva, fakticky nejde o výrazné omezení oproti běžnému stavu. TSK také nepředpokládá, že by uzavírka ovlivnila provoz městských autobusů, které ulicí V Holešovičkách jezdí.