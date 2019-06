Prahu čeká léto plné tramvajových výluk a uzavírek silnic, nejhůře bude v Praze 5

Další výluky jsou pak přes léto naplánovány na tramvajových tratích ve Francouzské ulici a na Rašínově nábřeží. Opravou projde také obratiště Spojovací a kolejiště na náměstí Bratří Synků. Na konci letních prázdnin pak začne rekonstrukce tramvajové trati v ulici Na Poříčí.

Uzavírky dopadnou i na řidiče

Práce v Nádražní ulici vyženou z této spojnice smíchovského nádraží a oblasti u bývalého lihovaru nejenom tramvaje, ale také auta. Pro řidiče jsou ale na prázdniny připraveny i mnohem vážnější komplikace než uzavírka poměrně málo frekventované smíchovské ulice.

Od července až do září bude Technická správa komunikací (TSK) opravovat rampu, po které se sjíždí z ulice V Holešovičkách do Nové Povltavské. Uzavřen proto bude jeden jízdní pruh. „Je to sjezd do tunelového komplexu Blanka, takže to bude velmi náročné,“ varovala mluvčí TSK Barbora Lišková.

Na Smíchově potom začne rekonstrukce Vltavské ulice, která si vyžádá uzavírku její části, ještě dále na jihu metropole se pak bude opravovat Strakonická, kde loni poškodila povrch vozovky kyselina, jež se vylila při nehodě.

Krátká uzavírka čeká i lanový most na Jižní spojce, který čeká diagnostika. „Uzavřeme na dva víkendy celou část Jižní spojky. Objízdná trasa bude vedena mimo,“ avizovala mluvčí Lišková. Na Jižní spojce bude také pokračovat oprava protihlukových stěn, která dopravu komplikuje již nyní, pokračovat budou uzavírky také ve Vídeňské ulici nebo na nábřeží Kapitána Jaroše.

Celkem chce TSK během prázdnin „sáhnout“ na více než 60 silnic. „Prázdninový termín je pro nás prioritní, protože se omezení dotknou menšího počtu Pražanů,“ podotkla Barbora Lišková.