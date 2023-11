Zastupitelé Písku chtějí nový plavecký stadion. Opravu staré haly komplikuje referendum

„Pevně věřím, že projekt dotáhneme do konce. Pokud bychom chtěli akci zastavit a místo toho investovat do modernizace současného bazénu, museli bychom se nejdříve vyrovnat s platným referendem,“ řekl písecký starosta Michal Čapek (ANO).

Otázky kolem bazénu Písek, ve kterém žije skoro 31 tisíc lidí, řeší přes deset let. V roce 2013 se proto konalo referendum. Lidé v něm závazně rozhodli, že současný plavecký areál u Otavy z 80. let minulého století kazí vzhled historického centra města, a proto muselo město pro plánovaný nový bazén hledat jiné místo.

„Pokud bychom se nyní chtěli vrátit k otázce modernizace současného plaveckého stadionu, museli bychom vypsat nové referendum, které by rozhodnutí z roku 2013 zrušilo. Jedna věc je, že by to celý proces zase o nějaký měsíc zpozdilo. Ale mnohem důležitější je, že podle mého názoru by byla účast u referenda nízká, nesplnila by potřebné minimum, a tím pádem by neplatilo a nic nevyřešilo,“ řekl Čapek.

Město vybralo pro stadion jinou lokalitu

Nový stadion měl být v areálu bývalých Žižkových kasáren, radnice ale nakonec vybrala místo pod lesnickou školou. Podle původního projektu má být v novém areálu v kryté části kromě pětadvacetimetrového bazénu také vířivka nebo tobogán. Ve wellness sekci vznikne saunový svět se čtyřmi různými saunami a ochlazovacím bazénkem na střeše. Kromě toho projekt počítá s parkovištěm asi pro 140 vozů.

V současném plaveckém areálu u Otavy funguje velký vnitřní bazén, venku je brouzdaliště a jeden menší bazén.