Kraj dal vedení Liberty Ostrava úkol předložit do týdne strategii firmy

S potížemi se v kraji potýká více průmyslových firem, které ohrožuje například růst cen energií. Situace v LO je ale aktuálně nejvážnější. „Když jsem měl možnost se všemi důležitými partnery diskutovat, tak ano, Liberty je firma, o které hodně přemýšlíme, jak se bude vyvíjet dál,“ potvrdil hejtman. Problém se podle něj týká jak šesti tisíc kmenových zaměstnanců, tak pracovníků přidružených firem, celkem jde až o dvacet tisíc lidí.

„Dal jsem za úkol, aby nám vedení společnosti předložilo do týdne harmonogram postupu, jak se bude strategie firmy vyvíjet. Druhá věc, která mě zajímala, je to, zda zaměstnanci v Liberty budou mít mzdy. Byl jsem ujištěn, že mzdy budou,“ řekl Krkoška.

Krajská tripartita se podle něj letos sejde ještě minimálně jednou. „Kdyby jakákoliv krizová situace nastala, budeme svolávat mimořádnou tripartitu ihned. Co udělám, tak je určitě podpora z naší strany v tom, že budu žádat vládu o pomoc dopisem a budu chtít, aby dorazili na předsednictvo tripartity, které by mělo být do čtrnácti dnů,“ řekl hejtman.