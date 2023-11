Reportéři ČT: Ostravské hutě nemají ani na základní suroviny, majitel vyvedl za hranice miliardy

„Jsou obrovské obavy zaměstnanců o to, co bude – zda nám přijde příští výplata, budeme mít práci, zda huť bude fungovat a pokračovat do budoucna,“ vypočítává předseda odborové organizace v hutích Liberty Ostrava Roman Bečica.

Největší české hutě – Liberty Ostrava – se potýkají s nejzávažnějšími finančními problémy za poslední desítky let. Kvůli poklesu objednávek už na konci léta odstavily linku na výrobu koksu. Na konci října pak zastavily výrobu železa v poslední vysoké peci, která v továrně ještě fungovala.

Boj o holé přežití

„Je to prostě boj o holé přežití, obavy zaměstnanců obrovské, nikdy jsem se nesetkal s tím, že bychom byli v tak kritické situaci,“ říká Bečica. „Výhled pro stavební ocel, na které Liberty stojí, není dobrý. Stavebnictví je v útlumu a tudíž se vlastně dá čekat, že pec vůbec obnovena nebude,“ upozorňuje redaktor Hospodářských novin Petr Zenkner.

Takový vývoj by podle Bečici vedl „k obrovskému snižování zaměstnanosti“ nejen přímo v hutích, ale i v napojených dodavatelských firmách. Odhaduje, že kolaps Liberty Ostrava by zasáhl nejméně 25 tisíc lidí.

Jedna z příčin současných potíží firmy vězí v krizi hutnictví v celé Evropě. Kvůli rostoucím cenám energií i surovin je výroba oceli stále nákladnější. Klíčový dopad pro útlum provozu v Ostravě má však i jednání samotného majitele hutí. Tím je Brit indického původu Sandžív Gupta. V době, kdy se továrně dařilo, odčerpal peníze do svých jiných podniků. Finance teď ostravským ocelárnám kriticky chybí. Člen dozorčí rady a předseda odborů Liberty Ostrava Petr Slanina odhaduje, že ze závodu takto odešly miliardy korun.