Liberec zvažuje, co s lanovkou na Ještěd. Plány může zhatit prohlášení dráhy památkou

Iniciátor prohlášení lanovky za památku Milan Starec tvrdí, že lanová dráha je něco, co k Ještědu jednoduše patří. „Ta lanovka tady vlastně byla daleko dřív než ten současný ikonický hotel,“ připomněl.

Plány vybudování nové prodloužené lanovky by ale mohlo zkomplikovat prohlášení dráhy za kulturní památku. „Řízení o prohlášení souboru Lanové dráhy Hanychov–Ještěd bylo zahájeno v říjnu letošního roku. V současné době čekáme na vyjádření účastníků řízení. Do vydání pravomocného rozhodnutí se ministerstvo kultury nebude vyjadřovat k průběhu ani výsledkům správního řízení,“ konstatovala mluvčí resortu Ivana Awwadová.

Krajské město v tuto chvíli pracuje s několika variantami, jak by nový provoz na Ještědu mohl vypadat. „Buď původní, to znamená kyvadlová doprava, nebo oběžná – buď ve stávající trase, nebo v prodloužené až ke konečné tramvajové zastávce,“ řekl primátor.

Pokud by dráha získala památkovou ochranu, musela by být zachována nástupní stanice v Horním Hanychově i ta výstupní na Ještědu. „Budovy, které by nám zůstaly chráněny, umožní instalaci nové technologie a zároveň zůstanou důstojnou připomínkou té staré lanovky,“ přiblížil památkář z Národního památkového ústavu v Liberci Martin Ouhrabka.

Na modernizaci lanovky, která by stála stovky milionů korun, zatím Liberec peníze nemá. Město by si tak muselo vzít úvěr nebo najít investora.