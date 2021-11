Lanovka na Ještěd bude mít nové bezpečnostní prvky, slibuje vedení Českých drah

„Nejsem technik ani specialista na lanové dráhy, ale pokud jsem to pochopil správně, tak lidský faktor byl poslední bezpečnostní prvek. Moje představa je tedy taková, že před něj se zařadí jiné bezpečnostní prvky, popřípadě se vymyslí nebo navrhne jiné možné řešení bezpečnostní otázky,“ řekl generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik.

Návrh řešení by měl mít Bednárik na stole do dvou měsíců. „Mám nějakou jasnou představu, ale záleží, zda se střetne s realizovatelností. A ta představa je jednoduchá, musíme doplnit další bezpečnostní prvky do lanovky, aby byla vnímaná veřejností, že je bezpečnější,“ uvedl.

O jak velkou investici půjde, zatím neví. „Zadal jsem úkoly, aby se analyzovala nákladová a technická stránka, co se dá a v jakém čase zrealizovat. Když tyto materiály naplní mé očekávání, tak předpokládám, že přijmeme investiční záměr. A když se to povede zrealizovat, tak v ten moment budeme první cestující, jako vedení Českých drah. Abychom ujistili veřejnost, že důvěřujeme tomu, co jsme přijali za opatření, aby se nemohla tato situace nikdy opakovat,“ dodal.