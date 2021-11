Vyšetřování pádu kabiny lanovky na Ještěd může trvat několik měsíců. Podle inspekce prasklo lano

Podle drážního inspektora Kučery v neděli našli zbytky prasklého tažného lana a v pondělí inspekce pokračuje ve vyšetřování. „Předpokládám, že na místě mimořádné události budeme ještě dnes (v pondělí) a pak už se tam vracet nebudeme, že už to bude spíše dokazování, papíry, výslechy a tak dále,“ uvedl.

Přednosta lanovky Vladimír Štěpán v pondělí řekl, že práce spojené s revizí, které měly začít právě 1. listopadu, se kvůli vyšetřování odkládají. Z události je zdrcený, vysvětlení pro pád kabiny nemá. Zatím není jasné, kdy lanovka bude moci být opět v provozu. Před tragickou nehodou České dráhy počítaly s odstávkou do 13. listopadu, podle přednosty to ale v tomto termínu určitě nebude.

Prasklé lano zřejmě za pád kabiny nemůže

Podle Kučery vyšetřování inspekce potrvá minimálně půl roku. „Třeba taková kontrola defektoskopie lana trvá několik měsíců. Stejně tak to, že praskne tažné lano, by nemělo způsobit pád kabinky lanové dráhy. Jsou tam mechanismy, které mají nějakým způsobem fungovat, a my musíme zkoumat, proč se ta kabina zřítila,“ dodal.

Kabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí. Je v majetku Českých drah. Na riziko pádu lanovky se složky integrovaného záchranného systému pravidelně připravují, cvičení se konají každoročně. České dráhy už v neděli na Twitteru vyjádřily hlubokou soustrast příbuzným zemřelého zaměstnance a poděkovaly za záchranu ostatních cestujících a pracovníků ČD.