Vláda dělá vše pro spuštění těžby lithia, řekl Fiala. Zásadní je podle něj spolupráce s obcemi

Právě nedostatek informací o záměru kritizovali starostové. Svůj názor na připravovanou těžbu přišel před schůzkou vyjádřit i občan Teplic s transparentem. „Jedná se o gigantický projekt, se kterým jsme my obyvatelé Teplic nebyli řádně seznámeni, politici to před námi tajili. Je to ohrožení pro celé Teplicko,“ řekl.

Prvotní drcení rudy se odehraje pod povrchem. Do závodu na zpracování nadrcenou rudu doveze lanovka nebo pásový dopravník, nezpracovanou část odvezou vlaky na výsypku do Tušimic a nevyužitelná část zamíří zpět do dolu.

Fiala: Projekt musí být nastaven tak, aby zohledňoval zájmy lidí

Všichni účastníci debaty podle Fialy jednoznačně vyjádřili názor, že si uvědomují důležitost těžby lithia a nechtějí blokovat tento projekt. „Jim jde o to, abychom nastavili podmínky a pravidla a celý projekt tak, aby zohledňoval zájmy obyvatel, občanů a celého kraje,“ řekl.

Geomet vytipoval 27 míst, kde by zpracovatelský závod mohl stát. „My jsme všechny varianty posoudili důkladně, jsme přesvědčeni o tom, že námi navržená varianta má nejmenší dopad na životní prostředí a na obyvatelstvo. Budeme se snažit přesvědčit místní, že to nebude mít takový zásah do jejich životů a že to je benefit nového odvětví, které přinese práci a peníze do kraje,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Další místa nevyhovovala podle něj velikostí nebo to bylo nestabilní území, kde se dříve těžilo. „Vzdálenější lokality zase sebou přináší to, že by jezdilo velké množství vlaků a veškerou vytěženou horninu by musely dovážet na velké vzdálenosti, tady se nevyužitá část bude vracet zpátky,“ řekl. Dodal, že ČEZ připravuje nejmodernější způsob těžby a zpracování rudy. V debatě s obcemi chce firma pokračovat, na přelomu roku plánuje otevřít v Dubí informační centrum.

Pracovní příležitost

Těžba a zpracování lithia přinese podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) až dva tisíce pracovních míst. V Ústeckém kraji je sice nejvyšší nezaměstnanost v zemi, ale ani tady nemohou firmy sehnat pracovníky. Podle Síkely jde z velké většiny o kvalifikované pozice.