Arcibiskupství chce prodat městu Jindřišskou věž za sto milionů, Vatikán souhlasí

Peníze, které by těmito prodeji mělo arcibiskupství získat, by měly jít do církevního školství. V této oblasti má arcibiskupství v plánu především rekonstrukci Arcibiskupského gymnázia za 150 milionů korun a výstavbu logopedické školy v Klecanech u Prahy, náklady se odhadují na 400 milionů.

Arcibiskupství nabídlo Jindřiškou věž v centru města k prodeji koncem loňského roku, věž podle něj nemá význam pro věřící, je především turistickou památkou.

Církev potřebuje peníze

Prodej je součástí zefektivnění hospodaření církve s výhledem na dobu, kdy přestane od státu dostávat příspěvek na svou činnost. Arcibiskupství Jindřišskou věž nabízelo k prodeji původně za 75 milionů korun.

Zájemců o památku bylo hodně, arcibiskupství vyhodnotilo nabídku Prahy jako nejlepší. Cena, kterou nabídlo hlavní město, byla jedna z nejvyšších, řekl generální vikář pražského arcibiskupství Jan Balík.

Hotel Clara Futura v Dolních Břežanech vznikl přestavbou zámku, který byl téměř 300 let majetkem arcibiskupství pražského až do znárodnění. Po restitucích ho církev dostala zpět ve špatném stavu a za 250 milionů korun ho v letech 2015 až 2018 rekonstruovala. Hotel by měl koupit současný nájemce, investiční fond Investika.