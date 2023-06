Reportéři ČT: Církev nevýhodně dala k užívání pozemek, který jí už nepatřil. Roli zřejmě hrály známosti s Hradem

„Myslím, že to mohlo být učiněno účelově s tím, že zúčastněný podnikatel Třešňák v dobré víře nabude právo stavby. To, co tam postaví, se bude snažit legalizovat i na úkor hlavního města Prahy a jejích práv,“ soudí Leyer.

Třešňák zaplatil jen devět milionů

Firma developera Třešňáka navíc pozemek získala velmi výhodně. Za právo stavby na sedmdesát let zaplatila jednorázovou částku devět milionů korun.

„Právo stavby je to, že si tam ten dotyčný může po celou tu dobu dělat v podstatě cokoliv, takže jako by ten pozemek vlastnil. No a výhoda je to logicky pro něho. (…) Protože ta úplata je samozřejmě významně nižší, než by byla kupní cena. Tím pádem to logicky není příliš výhodné pro majitele pozemku,“ okomentoval realitní odborník Tomáš Kučera.

Dle Kučery má pozemek hodnotu řádově desítek milionů korun. „Klidně až šedesát milionů,“ míní odborník.

Údajný nátlak na faráře

Farář z Bohnic Pavel Klimovič, který smlouvu s Třešňákem podepsal, Reportérům ČT nejprve tvrdil, že o prohraném sporu neví. V průběhu rozhovoru ale otočil a přiznal, že o výsledku soudu věděl, a dokonce na něj upozorňoval právničku arcibiskupství. „Ano, jsem tam podepsaný, ale nesouhlasím s tím, (…) Paní právnička mi tenkrát řekla, že jsme to sice prohráli, ale v té gruntovní knize to není zapsáno, a abychom do toho nešprtali,“ prozradil.

Smlouvu farář podepsal prý proto, že na něj tlačil někdejší výkonný ředitel pražského arcibiskupství Antonín Juriga. Na pozici přišel v éře Dominika Duky a je s ním spojena řada podivných obchodů s pozemky, na nichž vydělala skupina podnikatelů, ale arcibiskupství tratilo až desítky milionů. „Celková ztráta u všech parcel po propočtu činí až 85 milionů,“ uvedl realitní makléř Otakar Schuma.

„Žádnou senzaci v tom nehledejte, nic podezřelého tam není. Všechno bylo na základě znaleckých posudků, nemám oprávnění se k těm věcem vyjadřovat,“ okomentoval Juriga. Ten už oficiálně na arcibiskupství nepracuje. Náhle skončil poté, co svůj post opustil arcibiskup Duka.

Na Klimoviče údajně tlačil i současný generální vikář arcibiskupství Jan Balík. Reportéři ČT jej požádali o rozhovor, avšak neodepsal. „O tom mně není nic známo,“ reagoval na informace ohledně nátlaku mluvčí Prinz.