V Česku ubývá věřících. Farnosti se slučují, někteří kněží se chystají pracovat i v důchodu

Josefu Charyparovi bude 75 let, to znamená, že jako kněz by už měl jít do důchodu. Místo zasloužené penzce chce však ve své práci pokračovat, dobrovolně bude sloužit v Kostelci nad Vltavou, kde obec vlastní kostel i faru. V Opařanech ho bude muset nahradit někdo jiný.

Vrátí se tak na farnost, ve které se narodil. Když mu bylo sedm let, tehdejší režim jeho rodinu vystěhoval. „No to víte, my jsem byli kulaci,“ dodal. Nyní slibuje, že obnoví častější bohoslužby.

Obec Kostelec nad Vltavou teď Josefu Charyparovi pronajme přízemí fary, platit bude zhruba pět tisíc měsíčně plus energie.

V Česku postupně ubývá věřících. Nedávno se kvůli tomu přes sto farností sloučilo s ostatními, což znamená, že kněží musejí spravovat větší území. „Tuto problematiku ještě Morava nebo Slovensko vůbec neřeší,“ konstatoval českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.