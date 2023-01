O Jindřišskou věž je velký zájem. Arcibiskupství dostalo tři desítky nabídek

Tři desítky nabídek na koupi Jindřišské věže v centru Prahy obdrželo pražské arcibiskupství, které se chce gotické zvonice zbavit. Mezi zájemci je i hlavní město Praha. I když je možné nabídky podávat až do konce týdne, generální vikář arcidiecéze Jan Balík předpokládá, že už jich významně nepřibude. Nového majitele by podle něj mohla mít věž do léta.