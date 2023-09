Zastupitelé Olomouce schválili memorandum o převodu Hanáckých kasáren na kraj

„Jsem rád, že po letech diskuzí jsme se dopracovali ke shodě tří veřejných institucí, abychom mohli dál rozhodovat,“ řekl zastupitelům olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

V září memorandum projedná i krajské zastupitelstvo, což podle Žbánka dá samosprávám mandát pro další přípravu zamýšleného převodu kasáren, a to i s ohledem na krajské volby v příštím roce, které mohou změnit složení krajské rady. Podle primátorova náměstka Tomáše Pejpka (ProOlomouc a Piráti) se podmínky pro bezúplatný převod státního majetku změnily. Zájemce musí nadále deklarovat zamýšlené využití, avšak není svazován termíny.

Odbory magistrátu, sociální služby i školka

Radnice by chtěla do budovy Hanáckých kasáren přestěhovat některé své odbory, které nemají vysokou návštěvnost. Do Hanáckých kasáren se má přesunout až dvě stě úředníků magistrátu a mohly by v nich fungovat také některé sociální služby. Mezi zvažovanými variantami je i mateřská škola či dětská skupina.