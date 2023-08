Litomyšl opraví rodný byt Bedřicha Smetany za dvacet milionů korun

„Podali jsme žádost o dotaci a čekáme, zda uspějeme. V rozpočtu na to máme připravenou část peněz, zhruba čtrnáct milionů korun. Jako závazek Mistru Smetanovi to chceme stihnout příští rok do zahájení festivalu. V září začneme byt vystěhovávat, uzavře se návštěvníkům kolem poloviny měsíce,“ uvedl Kašpar.

Po úpravách by se mělo vrátit propojení bytu s prostory bývalého pivovaru, od kterých je teď zcela oddělen. Na více místech jsou patrné zazděné historické průchody. Byt je přístupný nehistorickým a nepříliš důstojným vstupem přímo z nádvoří před zámkem, což mimo jiné expozici v bytě Smetanových půlí uprostřed trasu, kterou jsou vedeny prohlídky.

Propojení Smetanova bytu a pivovaru

Nově by bylo možné využít některé prostory pivovaru jako součástí prohlídek Smetanova bytu a byt by naopak mohl být doplňkem společenských akcí konaných v pivovaru a přilehlé jízdárně. Vrátit by se měl původní vstup z průchodu do pivovaru.