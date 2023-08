Ryby v Odře nejspíš nezabila nebezpečná látka, ukazují dosavadní výsledky vyšetřování

Mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka pro ČT potvrdil, že zatím ve všech vyhodnocených vzorcích – ať už jde o odebranou vodu či uhynulé ryby – nic nenasvědčuje tomu, že by za úhynem bylo cizí zavinění. Do Odry tak podle všeho neunikla žádná látka, která by ryby otrávila.

Vzorky z Odry odborníci nicméně odebírali ještě v pondělí, což znamená, že je laboratoře ještě budou vyhodnocovat. Kompletní zprávu tak inspekce nejspíš zveřejní až v příštím týdnu.

Zatím se každopádně naplňují dřívější odhady ČIŽP i Povodí Odry, že za úhynem zhruba tuny ryb ve Starém Bohumíně stojí velmi horké letní počasí a nedostatek kyslíku ve vodě. Hasiči na tomto místě v minulém týdnu vystavěli norné stěny, jejichž úlohou byl záchyt uhynulých ryb.

Nornou stěnu následně v pátek demontovali, aktuálně už není na Odře patrné, že by zde došlo k nějaké havárii či většímu úhynu ryb.