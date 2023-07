Stavbu úložiště radioaktivního odpadu je potřeba lidem vysvětlit, nikdo to ale neudělal, míní prezident

Obce v okolí lokality Janoch s umístěním hlubinného úložiště nesouhlasí. „Nikomu by se nelíbilo, kdyby poblíž našeho bydliště vedla vysokorychlostní trať, silniční obchvat nebo tam bylo vybudováno zařízení obecně prospěšné, ale potenciálně nebezpečné,“ řekl Pavel. Česko je podle něj tak hustě osídlené, že podobná stavba bude vždycky někomu vadit.

„Musíme se na to dívat z pohledu obecného zájmu. A musíme být také schopní lidem vysvětlit, do jaké míry je to potenciálně nebezpečné a jaká opatření jsme přijali, aby to nebezpečné nebylo,“ dodal prezident.

Pavel zmínil také potřebu odpovídajících kompenzací za případné problémy, které budou s úložištěm radioaktivního odpadu spojené. Trpělivá vysvětlující kampaň se podle něj zatím neuskutečnila ani v jedné ze zamýšlených lokalit.

Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) chce kvůli stavbě úložiště prověřovat čtyři území, a to Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. V úložišti mají být uskladněny půl kilometru pod zemí tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren.